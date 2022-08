Le 24 juillet, lors du premier match à domicile du promu Westerlo, il a été impossible de calibrer correctement les caméras en raison de leur position trop basse dans le stade du Kuipje.

Dès la prochaine journée de championnat, il ne devrait plus y avoir de problèmes avec la ligne de hors-jeu dans le stade du KVC Westerlo. La Pro League a annoncé mercredi que deux caméras supplémentaires seront déployées pour résoudre le problème.

Le 24 juillet, lors du premier match à domicile du promu Westerlo (2-0 contre Cercle), il a été impossible de calibrer correctement les caméras en raison de leur position trop basse dans le stade du Kuipje. Le VAR n'a donc pas pu tracer une ligne de hors-jeu correcte après qu'un but de Westerlo a été refusé par l'arbitre pour hors-jeu. Lors du match de samedi (16h00) au Kuipke contre le Standard, le VAR pourra s'appuyer sur la ligne de hors-jeu. En concertation avec Eleven Sports, Mediapro, l'URBSFA et Westerlo, il a été décidé de placer deux caméras supplémentaires, afin d'aider le VAR. À plus long terme, Westerlo rehaussera les plateformes des caméras de 16 mètres dans le stade, afin que les caméras puissent être calibrées sans support supplémentaire.

