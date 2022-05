Le milieu de terrain de Lille et l'attaquant de Vitesse Arnhem, habituellement membres des Diablotins, sont les deux petits nouveaux de la sélection dévoilée par Roberto Martinez. Pas de trace en revanche des Unionistes Dante Vanzeir et Siebe Van der Heyden.

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection de 32 joueurs pour les quatre matches de Ligue des Nations prévu du 3 au 14 juin, mercredi au Centre national du football à Tubize. Une sélection qui marque le retour des joueurs avec plus de 50 caps, absents de la fenêtre internationale de mars, et accueille deux nouveaux avec Amadou Onana (Lille) et Lois Openda (Vitesse).

Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Jason Denayer, incertains, font également partie de la sélection, tout comme Eden Hazard, qui a rejoué dimanche avec le Real Madrid pour la première fois depuis son opération subie le 29 mars dernier.

Capitaine des U21, déjà qualifiés pour l'Euro 2023, Amadou Onana fête sa première sélection chez les Diables. Arrivé à Lille l'été dernier, le milieu défensif de 20 ans s'est rapidement érigé en une valeur sûre des 'Dogues'. Cette saison, il a joué 41 rencontres pour le LOSC dont 8 en Ligue des Champions.

Loïs Openda, pour sa part, a explosé cette saison sous le maillot de Vitesse Arnhem. Avec ses 18 réalisations en championnat, il a terminé deuxième du classement du meilleur buteur d'Eredivisie derrière Sébastien Haller (Ajax). L'attaquant des U21 pourrait profiter des absences de Christian Benteke et Divock Origi dans la sélection pour se montrer derrière Romelu Lukaku et Michy Batshuayi.

Blessé au dos, Thorgan Hazard figure bel et bien dans ce groupe élargi tout comme son frère Eden Hazard, qui a de nouveau foulé les pelouses dimanche contre Cadix après son opération à la cheville. Remis de sa blessure à la cuisse, Thomas Meunier est lui aussi repris tout comme Jason Denayer qui ne joue plus à Lyon.

Outre les absences de Benteke et Origi, Jérémy Doku ne figure également pas dans le groupe malgré son retour de blessure. Les Unionistes Siebe Van der Heyden et Dante Vanzeir, tous les deux rappelés en mars, sont aussi absents tandis que le Brugeois Brandon Mechele fait son retour.

Versée dans le groupe A4 de la version 2022-2023 de la Ligue des Nations, la Belgique ouvrira le bal le 3 juin à 20h45 à Bruxelles contre les Pays-Bas avant de recevoir la Pologne le 8 juin (20h45). Les Diables Rouges se rendront ensuite au pays de Galles le 11 juin (20h45) puis en Pologne le 14 juin (20h45).

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection de 32 joueurs pour les quatre matches de Ligue des Nations prévu du 3 au 14 juin, mercredi au Centre national du football à Tubize. Une sélection qui marque le retour des joueurs avec plus de 50 caps, absents de la fenêtre internationale de mars, et accueille deux nouveaux avec Amadou Onana (Lille) et Lois Openda (Vitesse).Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Jason Denayer, incertains, font également partie de la sélection, tout comme Eden Hazard, qui a rejoué dimanche avec le Real Madrid pour la première fois depuis son opération subie le 29 mars dernier. Capitaine des U21, déjà qualifiés pour l'Euro 2023, Amadou Onana fête sa première sélection chez les Diables. Arrivé à Lille l'été dernier, le milieu défensif de 20 ans s'est rapidement érigé en une valeur sûre des 'Dogues'. Cette saison, il a joué 41 rencontres pour le LOSC dont 8 en Ligue des Champions. Loïs Openda, pour sa part, a explosé cette saison sous le maillot de Vitesse Arnhem. Avec ses 18 réalisations en championnat, il a terminé deuxième du classement du meilleur buteur d'Eredivisie derrière Sébastien Haller (Ajax). L'attaquant des U21 pourrait profiter des absences de Christian Benteke et Divock Origi dans la sélection pour se montrer derrière Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. Blessé au dos, Thorgan Hazard figure bel et bien dans ce groupe élargi tout comme son frère Eden Hazard, qui a de nouveau foulé les pelouses dimanche contre Cadix après son opération à la cheville. Remis de sa blessure à la cuisse, Thomas Meunier est lui aussi repris tout comme Jason Denayer qui ne joue plus à Lyon. Outre les absences de Benteke et Origi, Jérémy Doku ne figure également pas dans le groupe malgré son retour de blessure. Les Unionistes Siebe Van der Heyden et Dante Vanzeir, tous les deux rappelés en mars, sont aussi absents tandis que le Brugeois Brandon Mechele fait son retour. Versée dans le groupe A4 de la version 2022-2023 de la Ligue des Nations, la Belgique ouvrira le bal le 3 juin à 20h45 à Bruxelles contre les Pays-Bas avant de recevoir la Pologne le 8 juin (20h45). Les Diables Rouges se rendront ensuite au pays de Galles le 11 juin (20h45) puis en Pologne le 14 juin (20h45).