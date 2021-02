Le RWDM a lancé une campagne dans le cadre de laquelle les supporters peuvent aider le club à financer une nouvelle tribune pour les personnes à mobilité réduite, a annoncé mardi le club de 1B qui veut vendre 8.000 billets virtuels au prix de dix euros.

Pour motiver encore plus les fans, le club tirera au sort à la fin de la campagne de vente différents prix mis à disposition par les sponsors et le club.

L'objectif est de vendre les 8000 billets - la capacité du stade Edmond Machtens - le plus vite possible. Le projet prendra fin lorsque le défi est relevé.

"Notre équipe souhaitait s'engager dans une action positive et constructive pour démontrer que c'est dans l'adversité que l'entraide et la solidarité permettent de surmonter les difficultés. Nous voulons aussi démontrer que le RWDM et ses supporters restent soudés dans l'adversité", peut-on lire sur le communiqué du club. "Depuis des années, nous cherchons à améliorer l'accessibilité, le confort et la sécurité de nos supporters à mobilité réduite."

Pour motiver encore plus les fans, le club tirera au sort à la fin de la campagne de vente différents prix mis à disposition par les sponsors et le club. L'objectif est de vendre les 8000 billets - la capacité du stade Edmond Machtens - le plus vite possible. Le projet prendra fin lorsque le défi est relevé. "Notre équipe souhaitait s'engager dans une action positive et constructive pour démontrer que c'est dans l'adversité que l'entraide et la solidarité permettent de surmonter les difficultés. Nous voulons aussi démontrer que le RWDM et ses supporters restent soudés dans l'adversité", peut-on lire sur le communiqué du club. "Depuis des années, nous cherchons à améliorer l'accessibilité, le confort et la sécurité de nos supporters à mobilité réduite."