Ce jeudi 20 mai, Sport/Foot Magazine publie une édition spéciale de 132 pages consacrées aux Diables rouges. Un véritable numéro collector!

Le coup d'envoi de l'EURO, c'est déjà ce vendredi 11 juin ! La Belgique, versée dans le groupe B avec le Danemark, la Finlande et la Russie, est considérée comme candidate au titre. Il restera bien entendu encore la Coupe du monde 2022, mais pour cette "génération dorée", il s'agit d'une occasion exceptionnelle d'enfin décrocher un trophée.

Une opportunité idéale pour Sport/Foot Magazine de retracer le parcours de notre équipe nationale, de la belle quatrième place aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 à aujourd'hui. Pour cela, nous sommes allés rechercher des interviews des 23 joueurs les plus emblématiques de cette génération et nous vous les reproposons.

Des déclarations qui, avec le recul, se révèlent tantôt enrichissantes, tantôt surprenantes. C'est ainsi qu'en 2012, le tout jeune Kevin De Bruyne disait : "Je réfléchis très vite. C'est peut-être ma plus grande qualité, avec la précision de mes passes." La même année, Vincent Kompany affirmait : "On ne pourra vraiment juger cette génération que dans dix ans." On y est ! Dans le même temps, Sport/Foot Magazine vous permet de revivre le trajet fascinant des Diables rouges.

Plongez dans un pan exceptionnel de l'histoire du football belge et préparez-vous pour l'EURO 2021.

Cette édition spéciale de 132 pages est en vente à partir du 20 mai au prix de 7,50 euros. Pour les abonnés, qui trouveront un bon de réduction avec leur numéro du 19 mai, elle ne coûte que cinq euros. Vous pouvez également la commander sur notre boutique en ligne.

15 ans d'interviews de légende. © Sport/Foot Magazine

