Eleven Sports a dévoilé mercredi les contours de ses équipes de commentateurs et consultants pour la prochaine saison de Jupiler Pro League.

Philippe Albert, Alexandre Teklak, Nordin Jbari et Swann Borsellino sont les principaux consultants francophones. Benjamin Deceuninck commentera lui une affiche du dimanche tout en continuant d'exercer à la RTBF. Du côté néerlandophone, le journaliste Filip Joos recevra la compagnie des analystes Gunther Van Handenhoven et Gilles De Bilde.

Eleven Sports, nouveau détenteur des droits télé, a promis de divulguer d'autres noms dans les prochaines semaines. "Certains contrats sont conclus, d'autres en préparation", a expliqué Jan Mosselmans, Head of Content de la chaîne.

Présent mercredi, Benjamin Deceuninck a expliqué son rôle plus en détails. "On se dirige, si tout rentre dans l'ordre, vers un prêt", a déclaré le journaliste en faisant allusion au monde du football. "On se dirige vers un partenariat avec la RTBF, surtout lors de l'émission La Tribune avec des séquences sur le football belge qui viendront s'ajouter à celles du football européen."

Gunther Van Handenhoven va lui reprendre du service après avoir été team manager à Anderlecht. "J'ai mis entre parenthèses mon travail d'analyste pour Anderlecht, mais je reviens avec plaisir", a lancé l'ancien joueur.

Quant à Gilles De Bilde, il continue de faire partie du projet d'Eleven. Après avoir surtout suivi le football étranger, il va également officier lors des matches de D1A. "C'est une suite logique du travail commencé il y a quelques années", a déclaré l'ancien attaquant.

