De nouvelles idées pour les Mauves

Jeudi dernier, Peter Zulj a fêté les 110 ans de son ancien club, Sturm Graz. Le lendemain, il était à Anderlecht, qui l'a soufflé au nez du FC Empoli, en queue de peloton en Serie A. Zulj, qui a déjà annoncé voir ce que d'autres ne discernaient pas, n'a pas joué dimanche à Gand. Le meneur de jeu est censé apporter des idées aux Mauves.

Le fait que Zulj ne quitte l'Autriche qu'à 25 ans ne veut rien dire, selon Richard Niederbacher, qui a porté le maillot de Waregem dans les années '90 et s'est également produit pour le PSG, le Stade Reims et le Rapid Vienne. " Ces deux dernières années, il a atteint un niveau très élevé. Franco Foda, l'actuel sélectionneur de l'Autriche, l'a attiré au SK Sturm Graz. La saison passée, Zulj a été élu meilleur joueur d'Autriche. "

Il a joué un an et demi à Graz, actuellement cinquième au classement. Auparavant, il a joué six mois à l'Admira Wacker, qui l'avait repété au Wolfsberger AC, et un an au SV Ried. Zulj a effectué ses débuts internationaux il y a moins d'un an, le 27 mars 2018. Il avait 24 ans et neuf mois quand il est entré au jeu contre le Luxembourg, à dix minutes du terme. Il a été titularisé pour la première fois le 30 mai contre la Russie. Quelques jours plus tard, il était encore du match de l'équipe qui a réussi à battre l'Allemagne, après 32 ans.

Zulj est devenu un pion majeur de l'équipe nationale. Il a disputé neuf matches, sans encore trouver le chemin des filets. Il s'entend bien avec Marko Arnautovic, qui a surmonté sa mauvaise passe et est à nouveau la star de son équipe nationale.

Niederbacher espère que l'Autrichien d'origine croate marchera sur ses traces. " Anderlecht constitue le transfert idéal pour le moment, avec un entraîneur décidé à développer un football offensif. Peter n'a pas besoin d'une longue période d'adaptation. Il veut être impliqué dans le jeu en permanence, même quand ça ne va pas. Il ne se cache pas. Il n'est pas un distributeur à l'ancienne : il est travailleur et très costaud. Il peut donc aussi jouer au huit. C'est un footballeur qui améliore son équipe. En tout cas, il a rendu Sturm Graz meilleur. "

Depuis l'été dernier et la victoire étonnante de l'Autriche sur l'Allemagne, les rumeurs d'un transfert à l'étranger abondent mais le prix requis par Sturm Graz (sept millions) a fait reculer les candidats, malgré l'intérêt de Fulham.

En quoi peut-il se bonifier ? " Il doit marquer davantage et délivrer plus d'assists, bref améliorer ses statistiques ", observe Niederbacher. En 137 matches en division un autrichienne, Zulj a inscrit 27 buts et délivré 18 assists. La saison passée, sa meilleure, durant laquelle il a gagné la coupe et posté Graz à la deuxième place du classement, il a marqué huit buts et délivré onze assists. Cette année, après 17 parties, il en était à cinq buts et deux assists.