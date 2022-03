Le vendredi 1er avril, le troisième numéro mensuel de Sport/Foot Magazine sortira en librairie et sans poisson. Au programme des interviews, des analyses, des reportages dans les coulisses, de l'histoire et des analyses. Le tout richement illustré. Découvrez le programme.

Charles De Ketelaere sera à l'honneur sur la couverture de notre magazine d'avril. Dans une interview très franche, la nouvelle pièce maîtresse du FC Bruges se raconte, évoque sa carrière et son avenir.

Il y aura également au sommaire un dossier sur la Croky Cup, une compétition riche en émotions mais pas vraiment en contes de fées comme dans d'autres pays. Que faut-il faire pour vivre de belles épopées de petits clubs dans cette compétition ?

Pour préfacer la finale entre Anderlecht et La Gantoise, nous nous sommes entretenus avec Lior Refaelov qui disputera sa quatrième finale de Coupe de Belgique.

Nous vous dresserons aussi le portrait de Tarik Tissoudali, une personne très chaleureuse et engagée socialement dans la vie de tous les jours.

Notre autre grand dossier reviendra en détail sur la fin de l'ère Venanzi au Standard. Quels sont les dessous de la vente du volcan de la Principauté ?

Inconnu lors de son arrivée en Belgique en provenance d'Autriche, Dominik Thalhammer a empoché 63% des points disponibles avec le Cercle Brugge. Rencontre avec un entraîneur qui proclame sa philosophie du football avec passion.

Nous reviendrons aussi en détail sur le déclin de Beerschot. Tom Pietermaat, qui a tout connu au club anversois pendant huit ans, évoque les turbulences de ces derniers mois.

Notre plongée dans les coulisses d'un club de D1A passera par le Stayen de Saint-Trond et ses Canaris.

Notre rétrospective du mois vous fera revivre la folle année du Lierse lors du championnat de 1997. Une vraie histoire de famille avec Erik Gerets en patriarche.

A deux jours du Tour des Flandres, le cyclisme sera aussi largement à l'honneur. On vous proposera une analyse de la saison de Wout van Aert, qui veut repousser toujours plus loin ses limites.

Roi des classiques pavées, Patrick Lefevere fera l'objet d'un large portrait dans lequel sont examinés les expériences et les événements qui ont fait de lui le manager cycliste le plus performant de ces 30 dernières années.

Retrouvez aussi nos autres rubriques : une chronologie des 60 ans de la Bundesliga, une équipe oubliée (Anderlecht 1967), la Red Flame Laura De Neve, le football amateur, les chroniques d'Imke Courtois et d'Olivier El Khoury. Et bien plus encore...

Charles De Ketelaere sera à l'honneur sur la couverture de notre magazine d'avril. Dans une interview très franche, la nouvelle pièce maîtresse du FC Bruges se raconte, évoque sa carrière et son avenir. Il y aura également au sommaire un dossier sur la Croky Cup, une compétition riche en émotions mais pas vraiment en contes de fées comme dans d'autres pays. Que faut-il faire pour vivre de belles épopées de petits clubs dans cette compétition ? Pour préfacer la finale entre Anderlecht et La Gantoise, nous nous sommes entretenus avec Lior Refaelov qui disputera sa quatrième finale de Coupe de Belgique. Nous vous dresserons aussi le portrait de Tarik Tissoudali, une personne très chaleureuse et engagée socialement dans la vie de tous les jours.Notre autre grand dossier reviendra en détail sur la fin de l'ère Venanzi au Standard. Quels sont les dessous de la vente du volcan de la Principauté ?Inconnu lors de son arrivée en Belgique en provenance d'Autriche, Dominik Thalhammer a empoché 63% des points disponibles avec le Cercle Brugge. Rencontre avec un entraîneur qui proclame sa philosophie du football avec passion.Nous reviendrons aussi en détail sur le déclin de Beerschot. Tom Pietermaat, qui a tout connu au club anversois pendant huit ans, évoque les turbulences de ces derniers mois. Notre plongée dans les coulisses d'un club de D1A passera par le Stayen de Saint-Trond et ses Canaris.Notre rétrospective du mois vous fera revivre la folle année du Lierse lors du championnat de 1997. Une vraie histoire de famille avec Erik Gerets en patriarche.A deux jours du Tour des Flandres, le cyclisme sera aussi largement à l'honneur. On vous proposera une analyse de la saison de Wout van Aert, qui veut repousser toujours plus loin ses limites.Roi des classiques pavées, Patrick Lefevere fera l'objet d'un large portrait dans lequel sont examinés les expériences et les événements qui ont fait de lui le manager cycliste le plus performant de ces 30 dernières années.Retrouvez aussi nos autres rubriques : une chronologie des 60 ans de la Bundesliga, une équipe oubliée (Anderlecht 1967), la Red Flame Laura De Neve, le football amateur, les chroniques d'Imke Courtois et d'Olivier El Khoury. Et bien plus encore...