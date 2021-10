L'homme en forme des Brugeois retrouvera en face de lui un nouveau compagnon de jeu chez les Diables rouges: Kevin De Bruyne.

Homme en forme du Club Bruges, Charles De Ketelaere est prêt à relever un nouveau défi mardi en Ligue des Champions contre Manchester City. "Nous allons essayer de profiter de leurs points faibles et limiter leurs points forts", a résumé le jeune Diable Rouge, lundi, en conférence de presse à la veille de ce duel comptant pour la 3e journée dans le groupe A.

"Nous savons que nous devrons tous jouer au plus haut niveau pour gagner", a analysé De Ketelaere. "Tu sens que tout le monde est concentré. La confiance grandit dans l'équipe. Nous savons que c'est possible."

"C'est logique de ne pas être favori contre une telle équipe, mais nous n'avons rien à perdre. Nous donnerons tout et jouerons notre jeu", a poursuivi De Ketelaere. Bruges a bien commencé la Ligue des Champions, avec un partage 1-1 contre le Paris Saint-Germain et une victoire 1-2 à Leipzig. "Je ne sais pas vraiment s'il y a un secret pour ces performances. Tout le monde est concentré, même dans les plus petits matchs. Mais dans de tels matchs, nous pouvons encore faire plus", estime le jeune Brugeois.

Mardi, De Ketelaere retrouvera Kevin De Bruyne après l'avoir côtoyé avec les Diables pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations. "Kevin ne sous-estime pas ce match. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais c'est sûr, City sera concentré pour gagner ici", a indiqué l'ailier, qui "ne peut pas nier" que De Bruyne est exemple pour lui. "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde a son style. Moi aussi j'ai le mien. Mais il y a des éléments de Kevin que j'aimerais prendre pour m'améliorer, tout en me développant moi-même."

