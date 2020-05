Le gardien Davy Roef quittera Anderlecht au terme de la saison pour La Gantoise, où il s'est engagé pour trois ans, a annoncé le club gantois lundi.

Roef, 26 ans, a été formé à Anderlecht où il a débuté en équipe première en 2014. Il a été prêté au Deportivo La Corogne entre janvier et juin 2017 et à Waasland-Beveren de 2017 à 2019.

Roef a disputé 78 rencontres de Jupiler Pro League, neuf d'Europa League et une de Ligue des Champions. Cette saison, il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant à Anderlecht et n'a pas joué la moindre minute.

"Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter Davy en Belgique", a expliqué le manager sportif Tim Matthys. "Tout le monde sait qu'il a beaucoup de qualités et qu'il est un grand professionnel. Il connaît très bien la concurrence et est très motivé pour montrer ses qualités ici. Quand quelqu'un comme ça arrive sur le marché des transferts, vous n'avez pas à douter en tant que club."

