L'attaquant nigérian du Club de Bruges David Okereke a été testé positif au coronavirus, a annoncé le club champion de Belgique mardi.

"L'attaquant a été immédiatement placé en quarantaine et sera de nouveau testé la semaine prochaine", ont précisé les Brugeois. Okereke, 23 ans, manquera donc le match de dimanche contre Zulte Waregem.

Le Club de Bruges sera également privé de Brandon Mechele qui doit rester une semaine de plus en quarantaine. Okereke avait marqué son premier but de la saison lors de la victoire 4-1 des Brugeois face à Waasland-Beveren samedi.

