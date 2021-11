Genk a fait encaisser ses premiers buts et fait perdre ses premiers points à West Ham en Europa League.

West Ham United a fait match nul 2-2 à Genk en Europa League, jeudi. L'entraîneur David Moyes pouvait s'accommoder de ce résultat. Il était seulement moins satisfait du début de rencontre au cours duquel les Limbourgeois étaient clairement les plus forts.

"Genk a clairement mieux commencé", a déclaré Moyes. "Ils nous ont rendu la tâche difficile, mais je m'y attendais. Nous avons eu besoin de notre gardien de but pour nous maintenir, mais à la fin, je pense que nous avons été l'équipe dominante. Nous semblions gagner le match, mais nous l'avons perdu avec ce malheureux but contre son camp. Soucek a subi trop de pression sur cette phase."

Peu de monde avait imaginé voir Paintsil, qui a marqué très tôt, titulaire à Genk. Moyes a-t-il été surpris lui aussi ? "Ils ne nous ont pas vraiment surpris", a-t-il déclaré. "Nous avions bien fait nos devoirs, également en ce qui concerne les remplaçants, mais ils ont juste commencé le match plus fort. Après la pause, heureusement, tout s'est beaucoup mieux passé pour nous."

West Ham United a fait match nul 2-2 à Genk en Europa League, jeudi. L'entraîneur David Moyes pouvait s'accommoder de ce résultat. Il était seulement moins satisfait du début de rencontre au cours duquel les Limbourgeois étaient clairement les plus forts."Genk a clairement mieux commencé", a déclaré Moyes. "Ils nous ont rendu la tâche difficile, mais je m'y attendais. Nous avons eu besoin de notre gardien de but pour nous maintenir, mais à la fin, je pense que nous avons été l'équipe dominante. Nous semblions gagner le match, mais nous l'avons perdu avec ce malheureux but contre son camp. Soucek a subi trop de pression sur cette phase." Peu de monde avait imaginé voir Paintsil, qui a marqué très tôt, titulaire à Genk. Moyes a-t-il été surpris lui aussi ? "Ils ne nous ont pas vraiment surpris", a-t-il déclaré. "Nous avions bien fait nos devoirs, également en ce qui concerne les remplaçants, mais ils ont juste commencé le match plus fort. Après la pause, heureusement, tout s'est beaucoup mieux passé pour nous."