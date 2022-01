L'ancien attaquant carolo quitte le banc d'un club qu'il avait rejoint lors de l'été 2019 pour des motifs personnels. Son successeur à la tête des Borains sera Steve Pischedda, qui était le T2 de Brogno. Il sera assisté par le préparateur physique Bruno Leclercq.

Dante Brogno n'est plus l'entraîneur des Francs Borains, a annoncé le club de Boussu, neuvième de Nationale 1, mardi. L'ancien attaquant de 55 ans quitte le club présidé par Georges-Louis Bouchez pour raisons personnelles, lui qui était en place depuis l'été 2019.

🟢 𝗟𝗲 𝗥𝗙𝗕 𝗲𝘁 𝗗𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗕𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁



Une décision difficile prise de commun accord pour des raisons strictement personnelles et privées.



👉 L’équipe sera coachée par Steve #Pischedda (T2) et Bruno #Leclercq (PP) jusqu’à la fin de la saison. pic.twitter.com/0kukDimiLT — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) January 18, 2022

"On m'avait prévenu que j'allais m'accrocher au club, c'est le cas", a déclaré Brogno, cité sur le compte Twitter du club. "Au RFB on parle avec le coeur, il y a une chaleur humaine qu'on ne retrouve pas partout. J'ai passé trois années de plaisir avec la famille des Francs Borains, que je remercie." M. Bouchez, aussi et surtout président du MR, a assuré qu'il n'y avait aucun motif sportif ou relationnel au départ du coach. "Je remercie Dante pour tout ce qu'il a apporté, c'est l'homme de la montée et il a réussi à stabiliser le club. Il a toujours été un gentleman avec qui on pouvait discuter de façon ouverte et respectueuse", a dit "GLB".

Brogno a aussi été le T1 du Sporting de Charleroi, de l'Olympic de Charleroi, de l'Union, Tubize, La Louvière et le RFC Liège.

