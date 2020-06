Danijel Milicevic ne sera plus un joueur de la KAS Eupen la saison prochaine, a annoncé le club de D1A mardi sur son site officiel. Le milieu de terrain bosnien de 34 ans arrive en fin de contrat le 30 juin et ne sera pas prolongé.

Milicevic a passé cinq saisons chez les Pandas, étalées sur deux périodes. D'abord entre 2008 et 2011 lors de son arrivée en Belgique puis entre 2018 et 2020, après avoir évolué au Sporting de Charleroi (2011-2014), à La Gantoise (2014-2018) et Metz (2018).

La saison dernière, Milicevic a disputé 23 matches de championnat, affichant une ligne de statistiques riche de cinq goals et sept assists.

Milicevic a passé cinq saisons chez les Pandas, étalées sur deux périodes. D'abord entre 2008 et 2011 lors de son arrivée en Belgique puis entre 2018 et 2020, après avoir évolué au Sporting de Charleroi (2011-2014), à La Gantoise (2014-2018) et Metz (2018). La saison dernière, Milicevic a disputé 23 matches de championnat, affichant une ligne de statistiques riche de cinq goals et sept assists.