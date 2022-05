Le Referee Department est revenu sur la prestation de l'arbitre Jonathan Lardot. Celui-ci aurait dû brandir le carton rouge pour deux joueurs lors de ce barrage.

Le Referee Department, en charge de l'arbitrage dans le football professionnel, a fait savoir mardi que l'arbitre Jonathan Lardot aurait dû exclure deux joueurs samedi lors du barrage retour pour le maintien ou l'accession en D1 A entre Seraing et le RWDM.

Le Sérésien Daniel Opare aurait dû être renvoyé aux vestiaires à la 24e minute à la suite d'un tackle en ciseaux par derrière sur Kylian Hazard (RWDM). Opare a reçu un carton jaune pour cette faute qui avait été confirmée par l'intervention du VAR.

Juste avant la pause, le Molenbeekois Lenny Nangis aurait dû lui aussi être privé de la fin de la rencontre pour avoir donné un coup de pied à Georges Mikautadze (Seraing) à la suite d'une perte de balle. Là encore, la sanction ne fut qu'un bristol jaune.

De plus, il n'y a pas eu d'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage. La rencontre s'est terminée sur le score de 0-0 qui a permis à Seraing de conserver sa place dans l'élite. Les Métallos avaient gagné le match aller 0-1 à Molenbeek. À l'issue de la rencontre, la pelouse a été envahie par les supporters des deux clubs et des incidents violents provoqués par des fans molenbeekois ont contraint les forces de l'ordre à intervenir.

