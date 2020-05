Genk a annoncé jeudi l'arrivée de l'international colombien de 24 ans, Daniel Munoz Mejia. Sous réserve des tests médicaux qu'il doit encore passer, ce défenseur polyvalent va signer un contrat de quatre ans avec option pour une année de plus, a précisé le club de Jupiler Pro League.

Daniel Munoz vient de l'Atlético Nacional dont il est le capitaine. "C'est un défenseur très énergique qui peut défendre dans toutes les positions et peut aussi évoluer comme milieu défensif", analyse Genk dans son communiqué.

Daniel Munoz a rejoint le leader du championnat colombien l'été dernier après avoir joué à Rionegro Águilas pendant deux saisons.

Munoz retrouvera deux compatriotes à Genk, Jhon Lucumí et Carlos Cuesta. Pour l'heure, le joueur est confiné en Colombie et la date de son arrivée n'est pas encore connue.

Daniel Munoz vient de l'Atlético Nacional dont il est le capitaine. "C'est un défenseur très énergique qui peut défendre dans toutes les positions et peut aussi évoluer comme milieu défensif", analyse Genk dans son communiqué. Daniel Munoz a rejoint le leader du championnat colombien l'été dernier après avoir joué à Rionegro Águilas pendant deux saisons. Munoz retrouvera deux compatriotes à Genk, Jhon Lucumí et Carlos Cuesta. Pour l'heure, le joueur est confiné en Colombie et la date de son arrivée n'est pas encore connue.