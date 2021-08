Le 16 juin 2018, il montait au jeu à la 84e minute du match entre l'Australie et la France, en 2021, il devra se contenter des pelouses de D1B. Mais comment Daniel Arzani en est-il arrivé là ?

Daniel Arzani pourrait être l'une des grosses attractions en D1B cette saison. L'Australien, qui a participé aux derniers Jeux olympiques avec sa sélections, défendra cette saison les couleurs de Lommel SK. Manchester City a loué jeudi ce joueur prometteur de 22 ans, mais à la recherche de son meilleur niveau, à son club filiale.

Né à Khorramabad en Iran, Arzani et sa famille sont arrivés en Australie lorsqu'il était âgé de 7 ans. Il effectue ses débuts dans la A-League, le championnat australien, à 17 ans sous les couleurs de Melbourne City, un autre club filiale de Manchester.

Il est élu meilleur espoir du championnat au terme de la saison 2017-2018, ce qui lui vaut d'être repéré par le sélectionneur des Socceroos Bert Van Maarwijk. Il dispute son premier match sous les couleurs nationales australiennes le 1er juin contre la République Tchèque (victoire 4-0) et marque lors du second contre la Hongrie quelques jours plus tard juste après avoir remplacé son coéquipier Robbie Kruse.

Tout s'enchaîne alors pour le jeune homme qui est lancé en fin de rencontre du premier match du mondial 2018 contre les futurs champions du monde français. A 19 ans et 163 jours, le benjamin de l'édition russe devient le plus jeune joueur australien à disputer une rencontre de Coupe du monde. Arzani montera encore lors des deux autres matches de poule mais l'Australie n'ira pas plus loin dans le tournoi.

Daniel Arzani en duel avec Pogba lors du match de Coupe du monde entre la France et l'Australie. © iStock

Ces bonnes prestations attirent l'oeil de la maison mère de Manchester qui l'engage en août 2018. Il suit ainsi le chemin d'un autre de ses compatriotes, Aaron Mooy, deux ans auparavant. Mais le jeune ailier est directement prêté pour deux saisons au Celtic Glasgow.

UNE BLESSURE AU GENOU DONT IL NE SE REMET PAS ENCORE

Gravement blessé au genou, il jouera finalement très peu dans la compétition écossaise (33 minutes en deux saisons...). La première partie de la saison écoulée, il est loué à Utrecht dans la compétition néerlandaise mais ne monte que 4 fois au jeu pour 59 minutes de jeu. Il est donc ensuite prêté en janvier à Aarhus au Danemark pour un bilan à peine meilleur (88 minutes de jeu).

Pour tenter de relancer une nouvelle fois (et peut-être dernière fois) celui qui a porté six fois les couleurs des Socceroos, Manchester City a fait le choix d'une équipe évoluant dans l'antichambre de l'élite d'une compétition "mineure". En espérant que Lommel et le championnat de D1Bpuisse revoir le talent de celui qui peut évoluer sur les deux flancs.

F.Chl.

