La troisième journée proposera les premières grosses affiches de la saison.

La Pro League a publié mercredi le calendrier de la 3e à la 8e journée du championnat de Belgique de football, après qu'on a appris que les clubs anversois pourraient jouer à domicile comme prévu, certaines restrictions ayant été levées.

> Présentation de la D1A : confirmation carolo et ambition gantoise

La 3e journée offirra les premières grosses affiches de la saison, avec Antwerp - La Gantoise le vendredi 21 août et Standard - Genk le lendemain.

La 4e journée verra s'affronter le 30 août les deux derniers champions de Belgique, Genk et le Club Bruges. Le même jour, Charleroi recevra l'Antwerp, qui a remporté la Coupe de Belgique ce samedi.

Début de la D1B le 21 août

Le championnat de D1B débutera le 21 août avec le duel entre le promu Deinze et l'Union Saint-Gilloise. Le lendemain, le RWDM affrontera les espoirs du Club Bruges.

Journée 3

21/08 : Courtrai - Eupen 19h

22/08 : Zulte Waregem - W./Beveren 16h15

Louvain - SC Charleroi 18h30

FC Malines - CS Bruges 18h30

Antwerp - La Gantoise 20h45

23/08 : Standard - Genk 13h30

FC Bruges - Beerschot 16h

Anderlecht - Mouscron 18h15

Saint-Trond - Ostende 20h45

Journée 4

28/08 : Ostende - Anderlecht 20h45

29/08 : Eupen - Saint-Trond 16h15

CS Bruges - Courtrai 18h30

W./Beveren - Louvain 18h30

Mouscron - Zulte Waregem 20h45

30/08 : Genk - FC Bruges 13h30

Beerschot - Standard 16h

SC Charleroi - Antwerp 18h15

La Gantoise - FC Malines 20h45

Journée 5

11/09 : Eupen - La Gantoise 20h45

12/09 : FC Malines - Ostende 16h15

Louvain - Standard 18h30

FC Bruges - W./Beveren 20h45

13/09 : Anderlecht - CS Bruges 13h30

Saint-Trond - Antwerp 16h

Zulte Waregem - SC Charleroi 18h15

Courtrai - Mouscron 20h45

Beerschot - Genk 20h45

Journée 6

18/09 : SC Charleroi - Beerschot 20h45

19/09 : Ostende - Louvain 16h15

Mouscron - La Gantoise 18h30

W./Beveren - Anderlecht 18h30

20/09 : Zulte Waregem - FC Bruges 13h30

Standard - Courtrai 16h

Genk - FC Malines 18h15

Antwerp - Eupen 20h45

CS Bruges - Saint-Trond 20h45

Journée 7

25/09 : Courtrai - Antwerp 20h45

26/09 : Beerschot - W./Beveren 16h15

FC Malines - Saint-Trond 18h30

La Gantoise - Louvain 20h45

27/09 : Standard - Zulte Waregem 13h30

Anderlecht - Eupen 16h

FC Bruges - CS Bruges 18h15

Mouscron - SC Charleroi 20h45

Genk - Ostende 20h45

Journée 8

02/10 : Antwerp - FC Malines 20h45

03/10 : W./Beveren - Genk 16h15

Eupen - CS Bruges 18h30

Louvain - Zulte Waregem 18h30

Saint-Trond - Courtrai 20h45

04/10 : FC Bruges - Anderlecht 13h30

La Gantoise - Beerschot 16h

SC Charleroi - Standard 18h15

Ostende - Mouscron 20h45

