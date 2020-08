Les dix-huits recontres des deux premières journées seront diffusées dans les cinéma Kinépolis.

Les supporters de football ne sont pour l'heure pas autorisés à encourager leur équipe favorite dans les stades, mais ils auront la possibilité de regarder les deux premières journées de compétition en direct sur grand écran dans les cinémas Kinepolis. La Pro League, le détenteur des droits Eleven Sports et la société de cinéma ont annoncé cette décision ce mercredi.

Pas avant fin août

Avec la recrudescence du coronavirus, la Pro League avait décidé la semaine dernière de ne pas autoriser la présence de public lors des matchs de football professionnel belge, au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Les supporters ont été invités à regarder la télévision (payante) à la maison, mais la Pro League offre une alternative pour les deux prochaines journées de match, soit dix-huit rencontres.

"Kinepolis, la Pro League et Eleven Sports offrent aux passionnés de football une occasion unique de découvrir les deux premiers jours de la compétition en direct sur grand écran. Les mordus de football auront ainsi l'occasion d'encourager leur équipe en toute sécurité, conformément aux dernières mesures liées au Covid-19", peut-on lire dans le communiqué.

Capacité maximale

Comme dans toute salle de cinéma, il y a une capacité maximale en termes de nombre de visiteurs, un masque buccal est obligatoire tout comme l'est celle de se désinfecter les mains en entrant. Le billet d'entrée coûtera 9 euros et peut être acheté à partir du mercredi 5 août sur kinepolis.be. Le Club Bruges, champion national, donnera le coup d'envoi de la Jupiler Pro League samedi prochain avec un match à domicile contre le Sporting Charleroi (16h30).

