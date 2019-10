Huit ans après l'avoir quitté sur une faillite, l'Olympic Charleroi retrouve le troisième échelon national, grâce à une fusion estivale avec Châtelet-Farciennes. Une union des forces hennuyères qui met en lumière trois personnalités carolos : Alex Czerniatynski, Luc Maton et Filippo Gaone, de retour aux affaires.

Une musique disco chatouille les tympans, crachée à plein volume : " If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there... " Il y a effectivement quelque chose de Wallifornie dans les allées de La Neuville. Mais l'arène postée en plein coeur de Montignies-sur-Sambre, à deux pas de la patinoire de Charleroi, vérifie plutôt la seconde partie du refrain.

...