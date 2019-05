Peter Croonen a été élu nouveau président de la Pro League de football à l'unanimité mercredi au Parker Hotel de Diegem. "Ce n'est pas vraiment de l'ambition mais plutôt un choix de bon sens et d'amour pour le football", a déclaré celui qui est également président du Racing Genk. Il était le seul candidat à la succession de Marc Coucke.

"On m'a demandé d'être président et j'ai été choisi à l'unanimité. Ce large soutien est indispensable pour moi car plusieurs dossiers importants sont sur la table. Ma tâche sera d'établir les lignes directrices et de défendre autant que possible les intérêts de la Pro League et du football belge au niveau international", a poursuivi Croonen, convaincu que la présidence de la Pro League est compatible avec la présidence d'un club contrairement à ce que pensait Marc Coucke.

"Je vois cela autrement", a expliqué Croonen. "Nous avons discuté de cette question et pensons que ce ne serait pas facile pour quelqu'un venant de l'extérieur de défendre les intérêts du football belge. Nous sommes également un groupe d'intérêts mais en tant que président mon travail consiste à agir de manière neutre et déontologique. Il faut donc défendre mes intérêts mais bien de manière éthique."

La candidature de Croonen était étroitement liée au maintien du format actuel de la compétition en Pro League. "Je n'aurais pas été candidat s'il on voulait passer à une phase classique à 20 équipes. Je défends un certain point de vue et je ne me vois pas mener des négociations pour un format de compétition que je ne soutiens pas. C'est la raison pour laquelle nous avons débattu d'une éventuelle réforme avant de voter pour la présidence", a conclu Croonen.