Le Sporting Charleroi a loué les services du milieu de terrain péruvien Cristian Benavente, qui appartient au club égyptien de Pyramids FC, jusqu'à la fin de cette saison, avec une option d'achat, a annoncé le club carolo lundi.

L'international de 26 ans revient dans le club où il a connu sa meilleure période en tant que joueur entre 2016 et 2019. En janvier 2019, il a été vendu par Charleroi pour 6 millions d'euros à Pyramides, suivi de périodes de prêt à Nantes et à l'Antwerp où il évoluait en ce début de saison.

Il a inscrit 29 buts et donné 10 passes décisives en 102 matchs sous le maillot des Zèbres. À l'Antwerp, il n'a jamais gagné de place de titulaire. Il a fait 15 apparitions, marquant deux buts et offrant un assist.

L'international de 26 ans revient dans le club où il a connu sa meilleure période en tant que joueur entre 2016 et 2019. En janvier 2019, il a été vendu par Charleroi pour 6 millions d'euros à Pyramides, suivi de périodes de prêt à Nantes et à l'Antwerp où il évoluait en ce début de saison. Il a inscrit 29 buts et donné 10 passes décisives en 102 matchs sous le maillot des Zèbres. À l'Antwerp, il n'a jamais gagné de place de titulaire. Il a fait 15 apparitions, marquant deux buts et offrant un assist.