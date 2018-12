Cristian Benavente : l'envol du condor

L'hiver frappe à la porte du Pays Noir. Quelques semaines avant le froid, c'est le Cercle qui s'est installé sur la pelouse carolo. Les Zèbres mènent d'un but, quand Cristian Benavente est mis sur orbite par Ali Gholizadeh et fonce vers le but défendu par Paul Nardi. Au point de penalty, Victor Osimhen attend le ballon pour clore l'histoire de la rencontre.

