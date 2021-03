Le coronavirus continue à sévir dans les rangs du Sporting de Charleroi. Jeudi, les Zèbres ont annoncé que Mehdi Bayat, administrateur-délégué du club mais aussi président de la fédération belge, a été testé positif. "Il s'est placé en quarantaine avec effet immédiat", a écrit le club de 1A.

Ce test positif a un impact sur les dirigeants des autres clubs belges car Mehdi Bayat représentait Charleroi mardi à l'assemblée générale de la Pro League au Crowne Plaza à Diegem. Ils devront tous subir un test et rester en quarantaine d'ici l'obtention des résultats, a annoncé la Pro League. Elle a aussi précisé que toutes les mesures de sécurité ont été respectées, que tout le monde a porté un masque buccal et gardé ses distances.

Mercredi, Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra et Joachim Imbrechts sont venus s'ajouter à la liste des joueurs positifs qui comprend déjà Lukasz Teodorczyk, Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei et Ognjen Vranjes.

"Par conséquent, la rencontre de ce samedi au Beerschot VA est fortement compromise et sera probablement remise à une date ultérieure", a expliqué le club mercredi, précisant qu'une demande officielle a été introduite en ce sens.

Mardi, le club avait annoncé que l'entraîneur Karim Belhocine, les membres du staff Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut et Damien Januel ainsi que le directeur administratif Pierre-Yves Hendrickx ont aussi subi un test positif.

Le Sporting carolo est 9e du championnat, avec 5 longueurs de retard sur Ostende, 4e et virtuel dernier qualifié pour les playoffs 1.

