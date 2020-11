Le match OHL - Mouscron prévu samedi (18h30) dans le cadre de la 12e journée de Jupiler Pro League a été reporté, annoncé la Pro League vendredi matin. Cette décision fait suite à la demande de Mouscron, après que plus de sept joueurs du noyau A de l'Excel ont été testés positifs au Covid-19.

"Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match. La communication sur la nouvelle date suivra", précise la Pro League.

C'est le troisième match de suite que Mouscron doit reporter en raison du coronavirus, après les rencontres contre le Cercle de Bruges et Saint-Trond ces dernières semaines.

L'Excel, lanterne rouge du championnat, n'a plus joué depuis le 18 octobre et une défaite 0-2 face à Eupen lors de la 9e journée. Depuis, le club hennuyer a changé d'entraîneur, le Portugais Jorge Simao remplaçant Fernando Da Cruz le 20 octobre.

