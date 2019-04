Courtrai, vainqueur du derby contre Zulte (4-2), compte le maximum de points en playoffs 2

Courtrai a aligné vendredi une troisième victoire d'affilée en playoffs 2 du championnat de Belgique de football contre Zulte-Waregm (4-2). Les Kerels occupent la première place du groupe B avec le maximum de points (9). Zulte-Waregem reste troisième avec 2 points.

Courtrai a démarré le pied au plancher. Sur un mouvement dessiné par Jorge Stojanovic et Hannes Van Der Bruggen, Felipe Avenatti n'a eu qu'à pousser le ballon au fond (4e, 1-0). Les Kerels ont eu plusieurs fois l'occasion de creuser l'écart notamment pas Teddy Chevalier (5e) et Christophe Lepoint (13e) mais c'est Hamdi Harbaoui qui a égalisé sur penalty accordé par le VAR (25e, 1-1). A peine le Tunisien a fêté son 20e but que Stojanovic a redonné l'avance aux Courtraisiens (27e, 2-1). Après une nouvelle occasion manquée de Lepoint (29e), Zulte-Waregem est encore revenu à la marque par Theo Bongonda (38e, 2-2).

En seconde mi-temps, Courtrai a encore inscrit immédiatement un but par Stojanovic, qui a profité d'une erreur d'Ewoud Pletinckx (50e, 3-2). Courtrai avait fait le nécessaire et l'exclusion d'Ibrahima Seck, le milieu visiteur, lui a facilité la tâche (72e). Bien servi par Kristof D'Haene, Avenatti a également signé un doublé (77e, 4-2).

Samedi à 20 heures, l'Union Saint-Gilloise (2e avec 6 points) reçoit Waasland-Beveren (4e, 1 point) et Mouscron (6e et dernier) tentera d'engranger son premier point contre le Cercle Bruges (5e, 1 point).