Gunter Van Handenhoven a été désigné comme l'adjoint de Karim Belhocine à Courtrai qui a annoncé aussi lundi avoir prolongé le contrat de Faïz Selemani jusqu'en juin 2025.

Ancien joueur de Malines, La Gantoise, Metz, La Louvière, Lokeren, Al-Ahli et Roulers notamment, Gunter Van Handenhoven, 43 ans, est engagé dans le staff courtraisien.

Il s'est occupé des U16 à Anderlecht où il fut manager aussi entre 2012 et 2019. Faïz Selemani, 27 ans, a été prolongé de son côté pour trois ans. L'attaquant des Iles Comores est arrivé en août 2019 au stade des Eperons d'Or et en est à sa 3e saison à Courtrai.

