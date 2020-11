Courtrai a battu Ostende dimanche soir dans le cadre de la 14e journée du champion de football de Jupiler Pro League. Gilles Dewaele (4e, 1-0), Habib Gueye (49e, 2-1) et Ilombe Mboyo (80e, 3-1) ont donné le trois points aux Kerels, qui se retrouvent 9e au classement avec 19 points. Quant aux Kustboys, qui ont égalisé temporairement par Andrew Hjulsager (32e, 1-1), sont 12e (16 points) après cette 4e défaite en cinq matchs et un bilan de 1 points du 15.

A Courtrai, Yves Vanderhaeghe a renforcé sa défense en préférant Timothy Derijck à Jovan Stojanovic. La défaite face à Waasland-Beveren a incité Alexander Blessin à changer son duo d'attaque: Evangelos Patoulidis et Makhtar Gueye ont remplacé Marko Kvasina et Fashion Sakala.

Courtrai a engagé le débat et sur sa première action, Mboyo a trouvé Dewaele, qui a surgi au deuxième poteau entre deux défenseurs (4e, 1-0). Forts de ce but, les Kerels ont reculé et ont misé ouvertement sur le contre. Et cela aurait pu bien marcher si Guillaume Hubert n'avait pas eu un superbe réflexe sur une tentative de Michiel Jonckheere (20e) et un ballon dans l'angle droit de Mboyo (26e). Enfin, Habib Gueye, à ne pas confondre avec l'autre du KVO, a expédié un ballon peu puissant sur le gardien ostendais (27e). Alors qu'il n'avaient pas été très présents offensivement, les Kustboys ont égalisé par Hjulsager (32e, 1-1).

A la reprise, Habib Gueye a redonné l'avance à Courtrai, qui a souvent frôlé le 3-1. Mais Ostende ne s'est pas avoué vaincu et sans une parade de Marko Ilic, Makhtar Gueye aurait égalisé (76e). Finalement, le ballon a choisi son camp et sur un mauvais renvoi d'Anton Tanghe, Mboyo a fait le break décisif (81e, 3-1).

