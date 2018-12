Courtrai et Gand filent en quarts de finale, Zulte Waregem et Beerschot Wilrijk éliminés

Les Courtraisiens se sont imposés 1-0 contre Zulte Waregem, vainqueur en 2006 et 2017. Un but d'Andriy Batsula (41e) a fait pencher la balance en faveur de l'équipe d'Yves Vanderhaeghe. Dans l'autre rencontre de la soirée, La Gantoise a disposé facilement du Beerschot Wilrijk (3-0). Les Buffalo's ont pris la rencontre au sérieux en alignant tous leurs titulaires. Ils ont assez logiquement ouvert le score à la 17e minute via Roman Yaremchuk. Sigurd Rosted a ensuite permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une avance de deux buts (43e).

Le Beerschot Wilrijk, qui s'est vu annuler un but à la 35e sur une reprise de volée d'Erwin Hoffer, a terminé la rencontre à 10 suite à l'exclusion de Marius Noubissi (74e). Giorgi Chakvetadze en a profité pour planter un troisième but (89e). Le programme de la Coupe de Belgique se poursuit mercredi avec Mouscron-Ostende (20h), Malines - Lokeren (20h30), Deinze - Eupen (20h30) et l'affiche Charleroi - Genk (20h45). Le dernier huitième de finale entre l'Union Saint-Gilloise et Knokke est prévu jeudi à 20h45.