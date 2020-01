Autoritaire leader du championnat avec dix longueurs d'avance sur ses dauphins que sont Charleroi et La Gantoise, le Club de Bruges fait office de favori pour sa double opposition contre Zulte Waregem en demi-finale de la Coupe de Belgique. L'autre duel mettre aux prises l'Antwerp à Courtrai.

Le Club, seule formation belge encore active sur trois tableaux, a dominé Anderlecht (1-2) dimanche grâce à un doublé de son Soulier d'Or Hans Vanaken. Mercredi (20h45), la phalange de Philippe Clement accueillera Zulte Waregem au stade Jan Breydel pour ce match aller du dernier carré. Cette saison, les Brugeois se sont imposés au stade Arc-en-Ciel (0-2) avant de corriger le Essevee sur leur terrain (4-0).

En toute logique, le Club de Bruges et son large effectif partira donc avec une longueur d'avance contre l'équipe de Francky Dury. Après un bon début de championnat, Zulte Waregem a enregistré dimanche contre Genk (0-3) sa troisième défaite de rang, série inédite cette saison. Pour les Flandriens, désormais à trois longueurs du top-6, et donc des playoffs I, la Coupe constitue le chemin le plus court vers l'Europe.

Jeudi, l'Antwerp défiera Courtrai au Bosuil (20h45). Dimanche, les Anversois ont dû faire preuve de caractère pour s'imposer au Cercle (1-2). Après une victoire 4-2 contre Lokeren en seizièmes de finale, le Great Old a écarté deux grosses pointures en venant successivement à bout de Genk aux tirs au but (3-3, 4-3 t.a.b.) puis du Standard à Sclessin (1-2). Avec son armada offensive, et Dieumerci Mbokani en particulier, l'équipe de Laszlo Bölöni aura de sérieux arguments à faire valoir contre Courtrai, 12e de D1A. Les Kerels ont bénéficié d'un parcours plutôt clément, avec Seraing, Eupen et l'Union Saint-Gilloise comme adversaires, pour se hisser en demi-finales

Les matches retour sont prévus les 5 et 6 février prochains. La finale se déroulera le 22 mars au stade Roi Baudouin de Bruxelles, quelques jours avant le début des playoffs.

En cas de titre et de sacre en Coupe, le Club de Bruges enregistrera le premier doublé Coupe-Championnat depuis 1996, année où les Brugeois, alors entraînés par Hugo Broos, avaient réalisé pareille performance.

Le Club, seule formation belge encore active sur trois tableaux, a dominé Anderlecht (1-2) dimanche grâce à un doublé de son Soulier d'Or Hans Vanaken. Mercredi (20h45), la phalange de Philippe Clement accueillera Zulte Waregem au stade Jan Breydel pour ce match aller du dernier carré. Cette saison, les Brugeois se sont imposés au stade Arc-en-Ciel (0-2) avant de corriger le Essevee sur leur terrain (4-0). En toute logique, le Club de Bruges et son large effectif partira donc avec une longueur d'avance contre l'équipe de Francky Dury. Après un bon début de championnat, Zulte Waregem a enregistré dimanche contre Genk (0-3) sa troisième défaite de rang, série inédite cette saison. Pour les Flandriens, désormais à trois longueurs du top-6, et donc des playoffs I, la Coupe constitue le chemin le plus court vers l'Europe. Jeudi, l'Antwerp défiera Courtrai au Bosuil (20h45). Dimanche, les Anversois ont dû faire preuve de caractère pour s'imposer au Cercle (1-2). Après une victoire 4-2 contre Lokeren en seizièmes de finale, le Great Old a écarté deux grosses pointures en venant successivement à bout de Genk aux tirs au but (3-3, 4-3 t.a.b.) puis du Standard à Sclessin (1-2). Avec son armada offensive, et Dieumerci Mbokani en particulier, l'équipe de Laszlo Bölöni aura de sérieux arguments à faire valoir contre Courtrai, 12e de D1A. Les Kerels ont bénéficié d'un parcours plutôt clément, avec Seraing, Eupen et l'Union Saint-Gilloise comme adversaires, pour se hisser en demi-finales Les matches retour sont prévus les 5 et 6 février prochains. La finale se déroulera le 22 mars au stade Roi Baudouin de Bruxelles, quelques jours avant le début des playoffs. En cas de titre et de sacre en Coupe, le Club de Bruges enregistrera le premier doublé Coupe-Championnat depuis 1996, année où les Brugeois, alors entraînés par Hugo Broos, avaient réalisé pareille performance.