La Gantoise, malgré une kyrielle d'occasions, un penalty manqué et en supériorité numérique pendant trente minutes, a été battue 0-1 par un Club de Bruges réaliste et porté par Charles De Ketelaere, unique buteur de cette demi-finale aller de la Coupe de Belgique, mercredi à la Ghelamco Arena.

Avec Tarik Tissoudali, titulaire dès son retour de la CAN, La Gantoise a bien entamé sa rencontre mais ce sont les Brugeois, sur un tir soudain de Ruud Vormer sur la transversale, qui ont hérité de la première réelle occasion (18e). Les Buffalos ont répliqué, notamment via Hjulsager (20e, 37e, 42e), Okumu (21e) et Kums (34e), sans parvenir à tromper la vigilance de Simon Mignolet.

Ce premier acte a aussi vu Denis Odoi, transféré de Fulham lors de l'ultime journée du mercato, monter au jeu à la 33e et ainsi faire ses débuts sous le maillot brugeois.

Visiblement mécontent du rendement de ses troupes, Alfred Schreuder a sorti ses compatriotes Bas Dost et Ruud Vormer pour injecter Cisse Sandra et le Danois Andreas Skov Olsen, lui aussi nouveau venu du côté brugeois.

La partie a ensuite connu plusieurs rebondissements en l'espace de quelques minutes. Julien De Sart a loupé la conversion d'un penalty (50e), concédé par Jack Hendry, Charles De Ketelaere a marqué d'une reprise de volée croisée (0-1, 56e) et Hendry a écopé d'un second carton jaune en dix minutes, laissant les siens à dix (59e).

Hein Vanhaezebrouck a ensuite injecté les tauliers Vadis Odjidja et Laurent Depoitre mais les Gantois, qui ont manqué de précision dans le dernier tiers du terrain, sont contraints à l'exploit au retour le 2 mars au Jan Breydel.

Avant ce match retour, les deux équipes se retrouveront dès dimanche dans la Venise du nord lors de la 26e journée de D1A.

Jeudi, la seconde demie mettra aux prises la KAS Eupen au RSC Anderlecht. Les matches retour se tiendront les 2 et 3 mars prochains. La finale devrait se tenir le weekend des 16 et 17 avril. La date définitive sera connue après consultation entre les clubs et les détenteurs des droits TV.

