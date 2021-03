Alors que le championnat est dans sa dernière ligne droite, les huit dernières équipes en lice en Coupe de Belgique disputeront les quarts de finale mercredi et jeudi. Mercredi, Eupen et Anderlecht viseront une place dans le dernier carré face à La Gantoise et au Cercle de Bruges. Jeudi, le Standard tentera de forcer l'exploit dans le choc face au Club de Bruges tandis que Genk reçoit Malines dans le dernier quart de finale.

Presque assuré de son maintien après sa victoire 0-2 à Saint-Trond dimanche en championnat, Eupen aura à coeur de poursuivre sa belle aventure en Coupe de Belgique lors de la réception de La Gantoise mercredi à 18h00.

Les Buffalos ont eux eu tout le temps de préparer leur déplacement dans les Cantons de l'Est après le report de leur rencontre de championnat dimanche face au Club de Bruges à cause de cas de coronavirus chez les Brugeois. Distancé dans la course aux playoffs, la Coupe est probablement la plus grande chance pour Gand de décrocher un ticket européen.

En soirée, Anderlecht tentera de se qualifier pour le dernier carré lors de la réception du Cercle de Bruges à 20h45. Accrochés par les Brugeois il y a deux semaines en championnat (0-0), les Bruxellois auront une revanche à prendre face aux troupes d'Yves Vanderhaeghe, en confiance après leur important succès face à Waasland-Beveren samedi en championnat (2-0).

Une confiance que le RSCA a lui retrouvé après sa victoire 1-3 dans le Clasico dimanche au Standard. Les Bruxellois, toujours dans la lutte pour les Playoffs 1, voudront poursuivre leur aventure en Coupe pour s'assurer un ticket européen.

Jeudi, l'affiche des quarts de finale mettra aux prises le Standard et le Club de Bruges à 20h45. En crise et distancés dans la course aux playoffs, les Liégeois voudront se réveiller face à une formation brugeoise toujours touchée par le coronavirus.

Les 'Blauw & Zwart' ont cependant récupéré des forces vives avec le retour à l'entraînement mardi de Noa Lang, Hans Vanaken, Stefan Denswil et Matej Mitrovic. Reste à voir si les quatre joueurs seront à 100% pour disputer la rencontre.

Les 'Rouches', de leur côté, auront une revanche à prendre par rapport à leur défaite dans le Clasico contre Anderlecht dimanche.

Le dernier quart de finale verra Genk recevoir Malines jeudi à 18h00.

Presque assuré de son maintien après sa victoire 0-2 à Saint-Trond dimanche en championnat, Eupen aura à coeur de poursuivre sa belle aventure en Coupe de Belgique lors de la réception de La Gantoise mercredi à 18h00. Les Buffalos ont eux eu tout le temps de préparer leur déplacement dans les Cantons de l'Est après le report de leur rencontre de championnat dimanche face au Club de Bruges à cause de cas de coronavirus chez les Brugeois. Distancé dans la course aux playoffs, la Coupe est probablement la plus grande chance pour Gand de décrocher un ticket européen. En soirée, Anderlecht tentera de se qualifier pour le dernier carré lors de la réception du Cercle de Bruges à 20h45. Accrochés par les Brugeois il y a deux semaines en championnat (0-0), les Bruxellois auront une revanche à prendre face aux troupes d'Yves Vanderhaeghe, en confiance après leur important succès face à Waasland-Beveren samedi en championnat (2-0). Une confiance que le RSCA a lui retrouvé après sa victoire 1-3 dans le Clasico dimanche au Standard. Les Bruxellois, toujours dans la lutte pour les Playoffs 1, voudront poursuivre leur aventure en Coupe pour s'assurer un ticket européen. Jeudi, l'affiche des quarts de finale mettra aux prises le Standard et le Club de Bruges à 20h45. En crise et distancés dans la course aux playoffs, les Liégeois voudront se réveiller face à une formation brugeoise toujours touchée par le coronavirus. Les 'Blauw & Zwart' ont cependant récupéré des forces vives avec le retour à l'entraînement mardi de Noa Lang, Hans Vanaken, Stefan Denswil et Matej Mitrovic. Reste à voir si les quatre joueurs seront à 100% pour disputer la rencontre. Les 'Rouches', de leur côté, auront une revanche à prendre par rapport à leur défaite dans le Clasico contre Anderlecht dimanche. Le dernier quart de finale verra Genk recevoir Malines jeudi à 18h00.