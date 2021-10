Coupe de Belgique: seulement deux affiches entre clubs de D1 A

Le leader du championnat se rendra derrière les Casernes malinoises alors que Seraing recevra Saint-Trond. Tous les autres duels opposeront des équipes de division différentes. On retiendra les déplacement du Standard à Mouscron et d'Anderlecht à La Louvière ainsi que les réceptions de Lommel et Deinze par Charleroi et le FC Bruges.

© iStock