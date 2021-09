Mouscron a retrouvé le chemin de la victoire après ses quatre défaites en championnat en battant Wellen 3-1.

Mouscron et Deinze, pensionnaires de 1B, se sont qualifiés mardi pour le sixième tour de la Coupe de Belgique de football.

Mouscron a battu 3-1 le KVK Wellen, club de 3e nationale, grâce aux buts de Ribeiro Costa (19e), Chevalier (23e, sur penalty) et Gueye (47e). Versteeven (62e, sur penalty) a réduit l'écart.

Deinze s'est imposé 0-5 au Lyra-Lierse, qui évolue en 2e nationale. De Belder (17e, 26e), Vets (42e contre son camp), Prychynenko (60e) et Mertens (79e) ont marqué les buts de Deinze. Lors du prochain tour, du 26 au 28 octobre, les clubs de première division entreront en action.

