Coupe de Belgique: le Standard et le Club Bruges éliminés en 16e de finale

Le Standard, qui n'a plus gagné depuis un mois en championnat, a encore essuyé un échec face à Knokke, qui a ouvert la marque grâce à un autogoal de Christian Luyindama (46e, 0-1). Les Rouches sont revenus à la marque sur penalty par Orlando Sa (57e, 1-1) mais Aaron Dhondt (72e, 1-2) a donné la victoire aux Côtiers.

A Deinze, les héros ont pour noms Mehdi Tarfi (33e, 1-0) et Arnaud De Greef (70e, 2-0). En seconde période, Ivan leko a lancé Arnaut Danjuma (46e), Hans Vanaken (59e) et Wesley (67e) sans que cela fasse craquer les visités.

D'autres clubs de Jupiler Pro Leagues ont été surpris par des clubs de division inférieure. Après Mandel United (D2 amateurs) victorieux 1-2 mardi à Waasland-Beveren, le Beerschot-Wilrijk (D1B) a battu le Cercle Bruges sur le même score. Le FC Malines (D1B) s'est défait de l'Antwerp (3-1) grâce à de Witte (28e), Engvall (50e) et Van Damme (78e). Mbokani avait égalisé (35e).

Charleroi a inscrit ses deux buts à Alost (0-2) dans les arrêts de jeu par Victor Osimhen (90e+1) et Cristian Benavente (90e+5). Pas de problème en revanche pour Genk contre Lommel (4-0), Lokeren à l'Olympic Charleroi (2-5), Ostende à Hoogstraten (1-3), Saint-Trond face à Duffel (3-0), Zulte Waregem à Heist (1-2) et Mouscron à Dessel (0-3). Les Hurlus ont fait la différence en seconde période par Frantzdy Pierrot (51e) et Manuel Benson (65e, 90e+3). Gand s'est imposé en fin de rencontre à Virton (2-4).