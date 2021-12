La Gantoise-Club de Bruges et Eupen-Anderlecht seront au programme des demi-finales de la Coupe de Belgique après le tirage au sort effectué jeudi soir.

Le derby flandrien entre La Gantoise et le Club de Bruges sera la principale affiche de ce dernier carré. Les Gantois avaient éliminé le Standard mercredi (3-1) tandis que les Brugeois ont battu Oud-Heverlee Louvain jeudi (4-1).

Qualifié pour les demi-finales après sa victoire à Malines mercredi (1-3), Eupen affrontera Anderlecht qui a lui disposé de Courtrai jeudi (3-0).

Les demi-finales de la Coupe, jouées en aller-retour, se dérouleront les 1er, 2 et 3 février et les 1er, 2 et 3 mars. La finale se déroulera le samedi 16 avril 2022 au stade Roi Baudouin.

