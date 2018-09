Coupe de Belgique: l'Union gifle Anderlecht 0-3 dans le derby bruxellois

Pour ce derby bruxellois attendu depuis 1979, date de la dernière confrontation entre les deux équipes, Hein Vanhaezebrouck a décidé de faire souffler quelques cadres mais n'a révolutionné qu'en partie son équipe. Dans le onze de base, on remarquait notamment la présence de Frank Boeckx, Edo Kayembe, Sébastien Bornauw, Ryota Morioka ou encore Sven Kums.

Favori pour la qualification, Anderlecht a dû prendre le match en main dès les premières minutes mais n'a pas vraiment trouvé la clé pour faire bouger la défense unioniste. Un coup franc de Kums au-dessus (21e) et une tête faiblarde de Dimata (28e) étaient les seules occasions franches pour les Mauves, inquiétés en contre par l'Union.

Les pensionnaires de D1B ont en effet lancé deux avertissements via une frappe en pivot de Niakaté (25e) et une frappe violente des 25m sur le poteau signée Tabekou (35e). Juste avant la pause, Niakaté a ensuite fait 0-1 d'une frappe chirurgicale du gauche dans le petit filet au terme d'un superbe contre amorcé par une perte de balle anderlechtoise (43e).

En deuxième période, l'Union continuait de jouer le contre tout en étant mise sous une pression plus intense par Anderlecht. Ainsi Saussez devait sortir le grand jeu pour répondre à Makarenko (56e) et Amuzu (59e).

Mais malgré la montée au jeu de Santini, c'est bien l'Union qui a enfoncé le clou dans cette rencontre. Niakaté, encore lui, a profité d'une sortie ratée de Boeckx pour contourner le gardien anderlechtois et faire 0-2 (76e). Le troisième but ne tardait pas à arriver avec un Niakaté encore au rendez-vous dans le petit rectangle pour rabattre le ballon dans le but sur un centre de Tabekou (82e). La fin de rencontre sera marquée par la 'standing ovation' pour la sortie de Niakaté et l'exclusion de Saelemakers pour un geste de frustration (90e+2).

Vainqueur contre le Standard le week-end dernier, Anderlecht retombe dans ses travers et devient le 6e club de Pro League à sortir à ce stade de la compétition après le Cercle de Bruges, Waasland-Beveren, l'Antwerp, le Standard et le FC Bruges.