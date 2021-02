Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé largement 0-5 face à l'Union Saint-Gilloise jeudi soir lors du dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Après seulement 7 minutes de jeu, Dante Vanzeir était proche d'ouvrir le score mais sa frappe dans un angle compliqué était un rien trop croisée. Quelques minutes plus tard, ce sont les Anderlechtois qui ouvraient le score par l'intermédiaire de Lukas Nmecha qui reprenait victorieusement un ballon donné en retrait de Francis Amuzu (16e). Nmecha mettait ensuite Anthony Moris à contribution d'une frappe puissante de loin, le portier ardennais se faisait peur sur un ballon flottant mais se rattrapait en le sauvant sur la ligne (19e).

Les Anderlechtois se faisaient ensuite peur, Lucas Lissens perdait le ballon et était tout heureux de voir Timon Wellenreuther s'interposer face à Teddy Teuma (26e). En fin de mi-temps, Anouar Aït El Hadj loupait l'occasion de doubler la mise mais frappait sur Moris à bout portant (41e). En deuxième période, la partie bascula définitivement. Les Anderlechtois se mettaient à l'abri grâce aux mêmes acteurs que sur le but d'ouverture : Amuzu centrait et Nmecha devançait son opposant et déviait le ballon dans les filets (57e). Paul Mukairu, entré au jeu depuis une poignée de minutes, enfonçait le clou en reprenant de la tête un centre au cordeau de Bogdan Mykhaylichenko (61e). L

ui aussi à peine entré au jeu, Adrien Trebel obtenait ensuite un penalty, déséquilibré dans la surface par Mathias Fixelles. Un autre remplaçant, Abdoulay Diaby qui se chargait de convertir le coup de réparation (71e). Diaby s'offrait même un doublé sur un excellent ballon en retrait de Mohammed Dauda (81e).

Les Anderlechtois sont les huitièmes et derniers qualifiés pour les quarts de finale de cette Croky Cup qui auront lieu les 2, 3 et 4 mars.

Le tirage au sort est attendu dans la soirée. . (SPF, GEN, NOB, MIK, fr)

