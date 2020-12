Hendrik Van Crombrugge le gardien de but et capitaine du RSC Anderlecht, qui est aussi Diable Rouge, sera indisponible les trois prochains mois. Il a été opéré au dos mardi après-midi, a annoncé son club.

Le RSC Anderlecht précise qu'un examen a diagnostiqué récemment une blessure au dos pour laquelle la meilleure solution était l'opération.

"C'est un revers majeur, mais c'est malheureusement nécessaire" a déclaré Van Crombrugge sur le site du RSCA. "Je vais travailler dur après l'intervention afin de revenir rapidement et d'aider à nouveau l'équipe sur le terrain. Je continuerai en permanence de le faire en dehors du terrain. Je reviendrai plus fort !"

Agé de 27 ans, Van Crombrugge était arrivé à Anderlecht en août 2019 en provenance d'Eupen à la demande de Vincent Kompany.

Excellent los de sa première campagne (31 buts concédé en 29 matchs, 12 clean sheets), il n'a joué que douze rencontres (12 buts concédés) cette saison avant de se blesser et de manquer les sept derniers matchs. Sa dernière apparition remonte au 8 novembre contre La Gantoise (1-1).

Le 7 novembre, il avait prolongé son contrat avec le RSCA de deux ans. Il est désormais lié jusqu'en juin 2025 avec le club de la capitale.

Van Crombrugge a effectué ses débuts avec les Daibles Rouges en montant au jeu à la 77e minute lors du match amical face à la Côte d'Ivoire (1-1) le 8 octobre.

