Back to basics. Pour enrayer la chute, Felice Mazzù a renoué avec les anciennes valeurs du KRC Genk. Un faible Waasland-Beveren s'est laissé faire.

Sandro Salamone. Un nom qui roule sur la langue. Samedi soir, il était à côté de nous au Freethiel. Sandro est analyste vidéo du KRC et depuis que la Pro League a conclu un accord avec hudl et que des données et des analyses vidéo sont disponibles en temps réel, les clubs de D1A peuvent poster un homme dans la tribune de presse. Ils font des clips des phases et, grâce à leur meilleure vue du terrain, envoient des rectificatifs techniques quand c'est nécessaire. À en juger par le sourire de Sandro, il y joint parfois une touche d'humour.

