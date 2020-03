On ne jouera pas au football en Belgique avant le 1er mai. L'union belge de football a en effet annoncé jeudi que tous les matches officiels seront reportés au moins jusqu'au 30 avril.

"Entre-temps, la cellule de crise étudie également différents scénarios concernant la finalisation des compétitions. La suite des événements dépendra bien évidemment fortement de l'évolution de la situation concernant le coronavirus en Belgique", indique l'Union belge dans un communiqué publié jeudi à l'issue d'une réunion de la cellule de crise corona de la aération.

Jusqu'à nouvel ordre, les entraînements collectifs resteront suspendus pour tous les clubs de football en Belgique jusqu'au 5 avril, comme décidé par le Conseil de sécurité.

Pour ce qui est d'après cette date, la cellule de crise corona de la fédération suivra l'avis du Conseil national de sécurité.

La cellule de crise corona de l'URBSFA, dans laquelle toutes les entités du football belge sont représentées (URBSFA, ACFF, Voetbal Vlaanderen et Pro League), s'est réunie virtuellement jeudi matin.

A l'issue de cette décision, la fédération a annoncé plusieurs mesures. Outre la décision de ne pas jouer avant le 1er mai et de suspendre les entraînements jusqu'au 5 avril, il a été décidé d'octroyer aux clubs un report de trois mois pour le paiement des cotisations fédérales.

"La cellule de crise est consciente de la situation financière précaire dans laquelle se trouvent actuellement les clubs. La suspension (provisoire) des entraînements, des compétitions et des tournois signifie que les principales sources de revenus des clubs disparaissent soudainement, alors qu'un certain nombre de frais continuent cependant à être encourus. Ce report de paiement devrait permettre aux clubs de respirer un peu", précise l'URBSFA.

Enfin, la cellule de crise corona a décidé d'annuler toutes les activités pour les jeunes, comme les stages de football ou tournois, au moins jusqu'après les vacances de Pâques.

