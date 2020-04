L'Assemblée générale des clubs professionnels belges (Pro League), qui devait entériner vendredi la fin définitive de la saison actuelle du championnat en raison de la pandémie de coronavirus a été reportée à lundi, a-t-on appris mardi.

Officiellement, il s'agit d'attendre les décisions du gouvernement et du conseil de sécurité nationale prévues vendredi, lesquels rendront un avis sur le déroulement des compétitions de masse à huis clos.

Le conseil d'administration de la Pro League avait recommandé le 25 mars dernier de mettre fin aux championnats de D1 et de D2, un avis jugé "prématuré" et "non-justifié" par l'UEFA qui avait alors menacé de priver les clubs belges de Coupes d'Europe la saison prochaine.

Les clubs belges prendront donc leur décision définitive après les avis du conseil de sécurité nationale et aussi de l'UEFA.

Une réunion est prévue mercredi entre l'UEFA, l'Association européenne des clubs (ECA) et l'association des Ligues européennes.

Puis le gouvernement de l'instance se réunira par visioconférence jeudi (de 10h00 à midi/8h00 à 10h00 GMT) pour "faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus sur le football européen", a indiqué la confédération européenne.

