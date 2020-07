Le club de football vice-champion de Belgique, La Gantoise va installer un système complet de purification de l'air dans son stade, la Ghelamco Arena. Il est basé sur l'ionisation bipolaire par plasma froid, ont annoncé les Buffalos mardi.

"Ce système injecte de manière massive des ions négatifs dans l'air. Ceux-ci détruisent en permanence toutes les bactéries, champignons et virus (y compris Covid-19)", peut-on lire dans le communiqué des Gantois. "Cette technique n'est pas dangereuse pour la santé. Au contraire : les personnes souffrant d'asthme et d'allergies pourront respirer plus librement dans nos espaces et les germes seront décomposés avant même de pouvoir être transmis. De plus, cette technologie offre un confort supplémentaire : non seulement les personnes souffrant de problèmes respiratoires se sentiront mieux, mais toutes les odeurs gênantes seront également éliminées par cette technologie d'ionisation".