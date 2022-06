Par ce geste, nos Diables afficheront clairement leur soutien à leurs homologues féminines, qui disputeront en Angleterre leur deuxième Championnat d'Europe de suite.

Les Diables Rouges joueront avec le maillot des Red Flames, l'équipe nationale féminine, lors de la réception de la Pologne mercredi dans le cadre de la 2e journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations à Bruxelles, a annoncé l'Union belge de football (URBSFA) mardi.

Face aux Polonais, les joueurs de Roberto Martinez porteront la tenue à domicile des Red Flames avec un maillot noir, un short rouge et des chaussettes rouges. "De par ce geste, nos Diables afficheront clairement leur soutien à leurs homologues féminines, qui disputeront en Angleterre leur deuxième Championnat d'Europe de suite en l'entamant par un match face à l'Islande le 10 juillet", peut-on lire dans le communiqué. "Alors que les nouveaux maillots de l'équipe nationale, domicile et extérieur, seront lancés en septembre prochain, l'occasion était idéale pour nos Diables Rouges d'afficher ostensiblement leur soutien à nos Flames avant cette nouvelle échéance importante de leur histoire", a ajouté Manu Leroy, directeur du marketing et de la communication à l'URBSFA.

La Belgique a entamé sa campagne de Ligue des Nations par une cinglante défaite 1-4 contre les Pays-Bas vendredi à Bruxelles. Après la réception de la Pologne, les Diables Rouges se rendront au pays de Galles le samedi 11 juin puis en Pologne le mardi 14 juin.

