Anderlecht affrontera les Estoniens de Paide Linnameeskond au troisième tour préliminaire de la Conference League les 4 et 11 août.

Paide Linnameeskond s'est en effet qualifié aux tirs a but (5 à 3) face aux Arméniens d'Ararat-Armenia soldant le match retour du 2e tour préliminaire jeudi en Estonie. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (0-0) à l'issue des prolongations après avoir partagé sur le même score vierge à l'aller.

Troisième du défunt championnat, Anderlecht fait son entrée dans la compétition au 3e tour préliminaire. Les Bruxellois se déplaceront d'abord Estonie le jeudi 4 août avant le match retour prévu le jeudi 11 août au Lotto Park. Jeudi soir, l'Antwerp tente de se qualifier pour le 3e tour préliminaire lors de son déplacement au FC Drita au Kosovo après le partage 0-0 au match aller au Bosuil. En cas de qualification, le 'Great Old' affrontera les Norvégiens de Lillestrom ou les Finlandais de Seinajoki.

Au 3e tour qualificatif, l'Antwerp affrontera le club norvégien de Lilleström, tombeur des Finlandais du SJK au 2e tour. Les rencontres auront lieu les 4 et 11 août, en même temps que la confrontation entre Paide, d'Estonie, et Anderlecht. Avec le retour en Belgique.

