Les autres adversaires des Buffalos seront le Flora Tallinn et l'Anorthosis Famagouste.

La Gantoise a été versée dans le groupe B de la nouvelle compétition européenne des clubs de football l'Europa Conference League (UECL) dont le tirage au sort a été effectué vendredi en début d'après-midi à Istanbul, en Turquie. Les Gantois, qui figuraient dans le chapeau 1, seront opposés aux clubs serbe du Partizan Belgrade, estonien du Flora Tallinn et chypriote d'Anarthosis Famagouste.

Les Gantois ont rejoint la phase de groupe grâce à leur victoire en barrage aux dépens des Polonais de Rakow Czestochowa (0-1, 3-0). Les six journées de la phase de groupes se joueront entre les 16 septembre et les 9 décembre. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, tandis que les seconds se qualifieront pour les barrages à élimination directe avec les équipes classées troisièmes de l'Europa League.

Les équipes classées troisièmes et quatrièmes seront éliminées. Les barrages sont programmés les 17 et 24 février, les huitièmes de finale 10 et 17 mars, les quarts 7 et 14 mars, les demi-finales 28 avril et 5 mai. La finale est programmée le mercredi 25 mai à Tirana, en Albanie.

