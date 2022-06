Le Great Old attendra l'issue du duel entre l'Inter Turku et le FC Drita pour connaître le nom de son adversaire qu'il affrontera en aller-retour les 21 et 28 juillet.

L'Antwerp sera opposé à un club finlandais (Inter Turku) ou à un club du Kosovo (FC Drita) au 2e tour préliminaire de la Conference League de football, la 3e division des compétitions européennes, suivant le tirage au sort effectué mercredi à Nyon en Suisse au siège de l'UEFA, l'Union européenne.

Nonante équipes étaient concernées par ce tirage au sort dont 60 clubs entrent en lice dans ce 2e tour, et 30 sont issus du premier tour préliminaire.

Pour se qualifier pour le 3e tour préliminaire, les Anversois devront passer le cap lors d'un duel prévu en aller-retour les 21 et 28 juillet avec le match aller à Anvers. Le premier tour qualificatif a lieu les 7 et 14 juillet. Le vainqueur du 3e tour préliminaire, les 4 et 11 août, est qualifié pour les barrages (18 et 25 août).

