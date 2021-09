Darko Lamajic a inscrit l'unique but de la rencontre en seconde période pour les Buffalos .

La Gantoise s'est imposé 0-1 contre le Flora Tallinn pour le compte de la 1re journée du groupe B de la Conference League jeudi en Estonie. Darko Lemajic a inscrit le but de la victoire en seconde période pour les Buffalos (54e).

Face à une équipe de Tallinn qui jouait la phase de poules d'une compétition européenne pour la première fois de son histoire, La Gantoise rentrait bien dans son match et Roman Bezus alertait une première fois le portier local (11e). Dans la foulée, Laurent Depoitre ne cadrait pas sa tentative (12e). Après une période plus creuse dans la rencontre, les Buffalos se créaient une nouvelle opportunité mais la tête de Depoitre était détournée par Igonen (45e).

Les Gantois étaient finalement récompensés en seconde période. Lancé en profondeur par Bezus, Darko Lemajic remportait son duel face à Igonen pour mettre Gand aux commandes (54e). Tallinn tentait ensuite de réagir et d'aller chercher l'égalisation et Sinan Bolat devait intervenir devant Sappinen (74e). Après une nouvelle occasion pour Lemajic (84e), les Gantois géraient leur avance pour entamer leur campagne par une victoire.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Partizan Belgrade se rend à l'Anorthosis Famagouste à 21h00. Le jeudi 30 septembre, Gand recevra Famagouste pour le compte de la 2e journée pendant que le Partizan accueillera le Flora Tallinn.

