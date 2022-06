Concours: tentez de gagner l'un des 30 tickets duo pour assister à Belgique-Pologne !

Mercredi prochain, nos Diables Rouges disputeront contre la Pologne leur deuxième match de groupe dans cette Nations League. Vous voudriez venir encourager Kevin De Bruyne et ses partenaires et les pousser vers la victoire ? Participez à notre concours et tentez de remporter l'un des 30 tickets duo que Sport/Foot Magazine vous offre.