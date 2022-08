Le week-end prochain, la D1B, qu'il faudra désormais appeler Challenger Pro League, repartira pour une nouvelle saison avec quatre équipes espoirs intégrées aux huits équipes déjà présentes. D'ici la reprise, Sport/Foot Magazine vous présente les différentes formations. Nous continuons notre tour d'horizon avec le RWDM, le Jong Genk et le SK Beveren.

RWDM

Forces & faiblesses

L'arrivée d'un investisseur étranger en janvier n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement sportif du club. Vincent Euvrard peut donc continuer à travailler à partir des bases posées depuis décembre 2020. L'attaque était déjà un souci la saison passée et les Bruxellois n'ont toujours pas résolu le problème.

Ambition

Le stade Edmond Machtens a digéré depuis longtemps la déception provoquée par sa défaite en barrages contre Seraing, nous affirme-t-on. Le RWDM a ouvert un nouveau chapitre le 22 juin, lors de la reprise des entraînements. Avide de revanche et stimulé par les dollars américains de l'investisseur John Textor, le copropriétaire de Crystal Palace et l'actionnaire principal de Lyon et de Botafogo, le RWDM est décidé à faire mieux que sa deuxième place inespérée de la saison passée. Il vise donc le titre.

Analyse

La professionnalisation du club, la continuité sportive et la hausse du budget ont permis à la cellule sportive de former une équipe apte à lutter à armes égales avec Deinze, le Beerschot et le SK Beveren, trois clubs alimentés par des devises étrangères. Par contre, le club ne s'attendait pas à subir un tel exode. Par exemple, Nicolas Rommens, qui a rejoint Zulte Waregem, ne figurait pas sur la liste des transferts mais in fine, son départ est positif pour toutes les parties. Le RWDM n'en a pas moins perdu 60% de sa production de buts, suite au départ de Kévin Nzuzi, William Togui, Lenny Nangis, Abdoul Karim Danté, Igor de Camargo, Jarno Libert et Rommens. D'autre part, Euvrad récupère Obbi Oulare et Ivann Botella, qui ont royalement joué 139 minutes, à cause de blessures. Si les Bruxellois ne ratent pas leur départ, la saison passée, ils n'ont pris que douze points sur trente, la fanfare pourra entonner quelques chansons supplémentaires.

Kylian Hazard (à gauche) et Ivann Botella (à droite) seront attendus au tournant du côté du stade Machtens. © iStock

In/out

IN

Smeets (Lommel), K. Hazard (Cercle Bruges transfert définitif), Heris (Eupen), Vorogovskiy (Kairat Almaty transfert définitif, Kaz), Ephestion (Westerlo), N'Zi (Kapfenberg, Aut), Biron (Ostende), Ferraro (Charleroi).

OUT

Libert (Lierse), Rommens (Zulte Waregem), Gonçalves Pereira (GOAL, Fra), De Camargo (fin de carrière), Nzuzi Mata (fin de contrat), Danté (Hespérange, Lux), Nangis (fin de contrat), Mpati (Francs Borains).

JONG GENK

Forces & faiblesses

Genk ne va pas brader ses principes. Il compte bien développer un football dynamique et dominateur en Challenger Pro League. La formation de Somers va toutefois devoir apprendre très vite à paralyser le jeu quand elle mène à la marque.

Ambition

La direction n'a assigné aucun objectif de classement à son entraîneur, mais le champion en titre des Espoirs ne peut pas se permettre d'être rétrogradé.

Analyse

La saison écoulée, Genk a été de loin la meilleure équipe U21 de Belgique. L'équipe ne s'est inclinée qu'une seule fois, lors de la dernière journée, contre le Club NXT, et elle a loupé de peu le doublé aux tirs au but contre Anderlecht. Sur papier, l'équipe est donc la favorite de la lutte fictive que le livrent les équipes B de la compétition. Elle s'inspire même de l'exemple des Espoirs de l'AZ, qui ont été en tête de l'Eerste Divisie pendant sept journées, en août et en septembre 2021. Genk ne veut pas regarder vers le bas et depuis plusieurs années, l'équipe est performante sous pression. Genk pense que l'équipe a encore une large marge de progression et que la surcharge mentale qui accompagne une lutte contre la relégation fait partie du processus de maturation.

Bilal El Khanouss fut l'un des meilleurs éléments des U21 de Genk la saison dernière. Son club espère qu'il ne devra pas jouer en D1B cette saison parce qu'il aura su s'imposer avec l'équipe première. © iStock

Les meilleurs de la saison passée, Geusens, John, Abid, El Khannouss, Didden et Németh, ont rejoint le noyau A et dans un scénario idéal, ils s'y rendent si incontournables qu'ils ne doivent plus se produire en Espoirs. Mais Somers sait aussi qu'il pourra compter sur certains d'entre eux de temps à autre. Le point de départ de l'entraîneur est d'ailleurs très clair: entamer chaque match avec beaucoup d'allant, même si l'adversaire a pour nom Deinze, Beveren ou le Beerschot. Il prend un risque calculé: son équipe se heurtera parfois à une muraille défensive, mais c'est donc positif pour la progression du collectif comme des individus.

In/out

IN

Bangoura (Johnson Académie Sport, Gui).

OUT

Van Genechten (Eupen).

SK BEVEREN

Forces & faiblesses

Les supporters, revigorés par le vent nouveau qui souffle sur le club, vont sublimer l'équipe. De Decker va cependant devoir trouver une solution aux problèmes défensifs, qui sont apparus l'année dernière. Avec quarante buts contre, les Waeslandiens ont eu la quatrième plus mauvaise défense de leur série.

Ambition

Lutter le plus longtemps possible pour le titre.

Analyse

Waasland-Beveren est mort, vive le SK Beveren! Ou devons-nous dire le SK Beveren 2.0? Le fait est que le retour à l'ancien nom, au logo original et le retour du fils prodigue De Decker doivent être le début d'une nouvelle période de succès sportifs. Les Waeslandiens plafonnent depuis un moment et deux ans après leur reprise par le Bolt Football Holdings américain, il est temps que ça change. Troisième la saison dernière, le club du Freethiel ne peut être satisfait s'il ne termine pas parmi les deux premiers. Cette mission convient parfaitement à De Decker, un ancien joueur de Beveren. En juin, quand celui-ci a signé un contrat avec le club de sa jeunesse, il s'y est affilié à l'âge de dix ans, il n'avait qu'un objectif en tête: ramener le club en Jupiler Pro League. Toutefois, l'entraîneur ne se risque pas à fixer de date à cette promotion. Sera-ce pour cette saison? Ça dépend du noyau définitif qu'il obtiendra fin août et de la rapidité avec laquelle l'équipe trouvera ses automatismes.

L'ancien joueur du Cercle Bruges Kevin Hoggas doit emmener Waasland-Beveren vers les sommets. © iStock

SKB sera de toute façon renforcé à l'issue de la campagne de transfert. Son meilleur buteur Maderner, Verstraete et Hoggas sont restés et les footballeurs qui ont quitté le Freethiel, hormis Bertone, n'étaient pas titulaires. Barry, Fall et Wolff constituent avant tout des renforts en profondeur. Depuis le début du mois de juillet, Beveren s'emploie surtout à embaucher des joueurs, de préférence belges, qui peuvent occuper un rôle important dans l'axe. Preuve en est avec le transfert d'un gros nom la semaine dernière. Sander Coopman, ancien grand espoir du FC Bruges qui ne s'est pas vraiment imposé à l'Antwerp, a accepté de descendre à l'échelon inférieur pour se relancer. Après un test qui n'a pas abouti à OHL, il devra donc incarner la nouvelle boussole d'un Beveren ambitieux.

In/out

IN

Ribeiro Costa (Charleroi), Wolff (Atlanta United, Usa), Corryn (Cercle Bruges), Everton Luiz (Real Salt Lake, Usa), Brondeel (Willem II, Ned), Reus (AZ Alkmaar, Ned), Kablan (Real Salt Lake City, Usa), Mulder (ADO La Haye, Ned), Coopman (Antwerp).

OUT

Gillet (Anderlecht U21 puis fin de carrière), Jackers (OH Louvain), Schryvers (fin de contrat), Da Costa (fin de contrat), Lathouwers (Beerschot), Schoonbaert (FC Knokke), Bertone (FC Thoune, Sui), Omondi (Muangthong United, Tha).

