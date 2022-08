Le week-end prochain, la D1B, qu'il faudra désormais appeler Challenger Pro League, repartira pour une nouvelle saison avec quatre équipes espoirs intégrées aux huits équipes déjà présentes. D'ici la reprise, Sport/Foot Magazine vous présente les différentes formations. Nous continuons notre tour d'horizon avec le Beerschot (dernier descendant), Dender (le promu) et le SL16 FC (les U23 du Standard).

BEERSCHOT

Forces & faiblesses

Comme lors de l'année du titre en 2020, le Beerschot veut faire la différence grâce à la cohésion de son vestiaire et aux excellentes relations entre joueurs et staff. La préparation a duré huit semaines, mais il n'est pas certain que les joueurs maîtrisent déjà le style de jeu du nouvel entraîneur, Wieland.

Ambition

Lutter pour la promotion.

Analyse

Après deux campagnes exceptionnelles, couronnées par le titre en D1B et une neuvième place en D1A, le Beerschot a redégringolé. Noubissi, Placca, Holzhauser, Suzuki, Dom, Bourdin, Halaïmia, Pietermaat sont partis gratuitement ou ont été remerciés. Vanhamel, Frans et Sanusi sont les seuls survivants de l'équipe championne. Il ne faut donc pas s'étonner que le club fasse part de ses ambitions de manière plus nuancée vis-à-vis des observateurs qu'en interne. Ne vous y trompez pas: le Beerschot veut retrouver le plus vite possible sa place parmi l'élite, sans perdre son caractère. La saison passée, son identité a pâti des mauvais résultats et d'une série de choix qui ont mal tourné.

Pendant la préparation estivale, le Beerschot s'est frotté à quelques gros morceaux comme le FC Bruges et OHL. © iStock

Le Beerschot veut développer un football intense, un pressing élevé, un jeu vertical attractif afin de se réconcilier avec ses supporters. Il doit reformer une équipe qu'il n'est pas agréable d'affronter. Le management a opté pour un entraîneur autrichien de 38 ans, Wieland, dont les méthodes et la philosophie correspondent parfaitement à sa vision. Wieland est en effet partisan du Vollgas-fussball.

La politique de transferts du Beerschot est claire: à une exception près, les éventuels futurs champions - Baeten, Koshi, Lathouwers, Matthys, Nzita, Quirynen, Verlinden, Weymans - sont de jeunes Belges transférés des concurrents ou rapatriés d'autres championnats européens. Récemment les rats ont aussi attiré Léo Seydoux. Un arrière droit suisse qui faisait partie du noyau du Westerlo promu en D1A. Il doit apporter de l'expérience supplémentaire de la série au sein du noyau anversois.

In/out

In

Alhassan (Nacional, Por), Baeten (NEC, Ned), Koshi (Cercle Bruges), Lathouwers (SK Beveren), Mardochée Nzita (Pescara, Ita), Quirynen (KMSK Deinze), Verlinden (Dunajska Streda, Svk), Marco Weymans (libre), Matthijs (ADO LaHaye, Ned), Koshi (Cercle Bruges), Meisl (SV Ried, Aut), Seydoux (Westerlo).

Out: Mukuna Trouet (La Gantoise), Dom (OH Louvain), Holzhauser (OH Louvain), Krekovic (Sibenik, Cro), Noubissi (Valenciennes, Fra), Halaimia (MC Alger, Alg), Bourdin (fin de contrat), Pietermaat (fin de contrat), Suzuki (Gamba Osaka, Jap), Biebauw (fin de carrière), Coulibaly (Sheffield United, Eng), Placca (Soligorsk, Blr), Soumaré (Quevilly Rouen, Fra), Shankland (Heart of Midlothian, Eco), Eleke (Kashima Antlers, Jap), Lejoly (FC Liège).

DENDER

Forces & faiblesses

La saison passée, Dender a été un des meilleurs élèves de Première Amateur au niveau de la condition physique et Regi Van Acker compte bien entretenir cette forme. L'équipe en aura bien besoin car en début de saison, elle va devoir s'habituer à la vitesse d'exécution et aux duels très disputés de la Challenger League.

Ambition

Dender doit donc être en mesure de ne pas cantonner ses ambitions au maintien. L'équipe s'appuie sur trois piliers pour atteindre son objectif: sa condition physique, son énorme cohésion et sa souplesse tactique.

Analyse

En deux ans et demi, Regi Van Acker a mué Dender, habitué à lutter contre la relégation en Première Amateur, en candidat à la colonne de droite de la Challenger League. Il a remporté le titre grâce à son concurrent, Liège, qui a perdu un point et demi au tour final, pour avoir aligné un footballeur non-qualifié.

Kenneth Houdret est l'un des rares joueurs du noyau d'Eupen à avoir évolué dans les divisions supérieures. © iStock

Bien qu'il soit fraîchement promu, Dender compte bien compliquer la tâches des meilleurs et poursuivre sa série de matches sans défaite au stade Van Roy. L'équipe ne compte qu'un seul étranger (Jonny Rowell) et possède de bons automatismes.

La saison dernière, Van Acker pouvait déjà compter sur Kenneth Houdret, Wesley Vanbelle et Mike Smet, des footballeurs qui ont déjà évolué à un niveau supérieur. Depuis, le club a transféré de Liège deux autres footballeurs expérimentés, Rowell et Michaël Lallemand. Lallemand succède à Esteban Casagolda et est probablement le meilleur transfert estival de Dender. Il a marqué 14 buts la campagne précédente et son but au match-retour des play-offs a mis en péril les ambitions de Dender. De concert avec Ridwane M'Barki, auteur de quatre buts en six matches au tour final, Lallemand va donc devoir faire vaciller les défenses adverses.

In/out

IN

Atteri (Excel Mouscron), Cools (F91 Dudelange, Lux), Lallemand (FC Liège), Rodes (FC Liège).

OUT

Barrezeele (Olsa Brakel), Casagolda (Lokeren-Temse), El Boughlamy (? ), Valcke (Patro Eisden), Van de Wiel (SK Beveren).

SL16 FC (Standard U23)

Forces & faiblesses

Le SL16 FC ne manque pas de talent. Il a terminé la saison dernière en quatrième position, avec un des plus jeunes noyaux espoirs du championnat. Laumann n'a été enrôlé à Sclessin que quatre semaines avant le premier match, contre le Club NXT, et ce retard va certainement coûter des points aux Liégeois en début de saison.

Ambition

Éviter la rétrogradation.

Analyse

Quelques semaines après la promotion des U23 en Challenger Pro League, le club a cherché un nouvel entraîneur, en coulisses, mais au début de la préparation, il n'avait pas encore désigné de successeur à Valenne, qui a intégré le staff du Norvégien Deila. Will Still, le candidat numéro un, a préféré retourner au Stade de Reims et donc, Goreux, un ancien monument du club qui est directeur du programme élite du SL16 FC, a dispensé les premières séances de la saison. L'embauche tardive de Laumann n'est pourtant pas l'indice d'une saison agitée. L'Allemand de 38 ans s'est montré disposé à mettre de côté ses ambitions personnelles pour se plier à la vision globale du club en matière de développement des jeunes.

Après une dernière pige à Mouscron, tombé en faillite depuis lors, Frédéric Duplus devra apporter toute son expérience aux jeunes pousses du Standard. © iStock

Les jeunes du Standard ont un avantage considérable: ils peuvent disputer leurs matches dans le stade de Sclessin. Mais seront-ils suffisamment forts mentalement pour se produire dans des stades hostiles comme celui du RWDM ou de Deinze, Lommel et Virton? Le management a décidé d'embaucher quelques joueurs d'une vingtaine d'année qui ont déjà l'expérience du football au plus haut niveau, afin de pallier ce problème. En plus de Duplus, le nouveau leader du SL16 FC, le noyau comportera en principe trois joueurs nés en 1999, 2000 et 2001. Ces footballeurs doivent former l'ossature d'une équipe qui compte s'imposer grâce à des actions verticales, à sa force dans les duels et à ses permutations constantes.

Frédéric Duplus (Excel Mouscron), Babacan (Club Brugge).

OUT

Bettinger (Le Mans, Fra), Dumont (Saint-Trond), Ntelo (Charleroi).

